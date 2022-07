Falha tecnológica impede aceder a dinheiro em vários bancos na Venezuela

Uma falha tecnológica está a impedir os clientes de vários bancos venezuelanos, entre eles o privado Banesco e o estatal Banco de Venezuela, de fazerem uso do dinheiro disponível nas suas contas bancárias.

A falha, cuja origem ainda não foi explicada pelos bancos afetados, levou os clientes a usarem as redes sociais para denunciar que o dinheiro estava a desaparecer das contas bancárias e que as transferências e pagamentos instantâneos não estavam sendo creditados aos destinatários.

Banesco, um dos bancos privados afetados, usou também as redes sociais para explicar que a "equipa tecnológica está a atender um incidente que ocorreu com algumas transações, através do serviço de pagamento móvel".

"Esperamos ultrapassá-lo em breve. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado", explica o Banesco na sua conta do Twitter, onde precisa que o serviço bancário "está a ser prestado com regularidade".

José Uzcategui, um dos clientes de Banesco usou o Twitter para denunciar que "continuam debitando-me dinheiro da minha conta", sublinhando que "é sexta-feira e me dizem que a reposição será feita em 72 horas".

"Há vários casos de (transferências de) dinheiro reversado e em alguns casos aparecem compras que não foram feitas. Necessito fazer uma reclamação por várias transferências instantâneas que foram devolvidas", queixou-se Amália Possamai.

Por outro lado, vários clientes do estatal Banco de Venezuela, denunciaram que não tinha acesso à "versão web" nem "móvel" daquela instituição e que os beneficiários não estavam a receber as transferências efetuadas para outros bancos.

As falhas bancárias ocorrem no dia em que a maioria dos venezuelanos recebe "a quinzena", ou seja, o dinheiro do seu salário que na Venezuela é pago quinzenalmente.