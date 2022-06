Condenado em fuga morto pela polícia do Texas

As autoridades do estado norte-americano do Texas disseram ter abatido, na quinta-feira, um condenado em fuga desde 12 de maio.

Gonzalo Lopez, de 46 anos, condenado a prisão perpétua por homicídio, em 2016, fugiu de uma carrinha prisional quando estava a ser levado para uma consulta médica, indicaram.

Além de ter esfaqueado o motorista, Lopez é suspeito de ter assassinado, durante a fuga, uma família de cinco pessoas, numa cabana de fim de semana, escapando posteriormente num veículo que roubou no local, disse um porta-voz do sistema prisional do Texas, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

"Ele atirou contra agentes que dispararam de volta, matando-o", escreveu, num email enviado à AP, o porta-voz do departamento de Justiça Criminal do Texas, Jason Clark.

Clark explicou que Lopez estaria escondido na vizinhança do local onde matou a família, quando a polícia recebeu uma chamada de alguém preocupado por não saber de um familiar idoso.

A fuga de Lopez ocorreu numa zona rural entre as cidades de Dallas e Houston, explicou o Departamento de Justiça Criminal do Texas.