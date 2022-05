10 fotos traduzem momentos-chave deste 4 de Maio no Mundo

A mesma foi realizada do lado de fora do complexo do parlamento em Colombo, Sri Lanka. O principal partido da oposição do Sri Lanka, Samagi Jana Balawegaya (SJB) entregou duas moções de Não Confiança ao presidente do Parlamento a 3 de Maio, um contra o governo e outro contra o presidente. Os protestos vêm a abalar o país há semanas, pedindo a renúncia do presidente por não lidar com a actual crise económica.