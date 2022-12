Turismo na UE ainda está abaixo do nível pré-pandemia

O setor do turismo continuou em 2021 a recuperar na União Europeia (UE), mas ainda está abaixo do nível pré-pandemia da covid-19, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, os cidadãos dos 27 Estados-membros fizeram, no ano passado, 879 milhões de viagens turísticas com pelo menos uma dormida, uma subida de 23% face aos 713 milhões de 2020.

Os números de 2021 ficam, no entanto, aquém do nível pré-pandémico de 1,1 mil milhões de viagens turísticas em 2019.

Os habitantes de três Estados-membros representaram mais de metade das viagens realizadas no ano passado: França (200 milhões), Alemanha (178 milhões) e Espanha (131 milhões).

No que respeita a número de dormidas turísticas na UE, a Espanha foi a primeira escolha (114 milhões de dormidas em estabelecimentos turísticos), seguida pela Itália (106 milhões) e a Croácia (63 milhões).

Portugal está no 8.º lugar desta tabela, com 20 milhões de dormidas, em 2021.

A covid-19 é uma doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 e que chegou à Europa no início de 2020, com grande impacto no setor do turismo, entre outros.

Nos primeiros dois anos da doença fora reportados mais de 450 milhões de casos em todo o mundo, com mais de 100 milhões na UE.