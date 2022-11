Novos casos na Rússia crescem pela segunda semana consecutiva

O número de novas infeções com covid-19 na Rússia cresceu pela segunda semana consecutiva, tendo nos últimos sete dias sido detetados mais 6,2% de casos positivos do que na semana anterior, segundo as autoridades de saúde locais.

Entre 21 deste mês e hoje foram detetados 38.535 novos casos, um aumento em relação à semana anterior, em que houve 36.277 infeções.

Ao mesmo tempo, o número de internamentos também aumentou: nesta semana foram internados 7.707 pacientes, 9,1% a mais que na semana anterior.

Segundo as autoridades sanitárias russas, o número de altas hospitalares também diminuiu, já que durante a semana recuperaram 38.104 pessoas, menos do que na anterior (42.407).

A mortalidade mantém uma tendência decrescente, com 386 óbitos nos últimos sete dias e 430 na semana anterior (uma redução de 10,2%), ainda segundo as autoridades saúde locais.

Em Moscovo, um dos principais focos de infeção durante quase toda a pandemia, foram registadas 7.078 novas infeções, mais 25,7% do que na semana anterior, e morreram 89 pessoas, mais sete do que na semana anterior.

Segundo os dados estatísticos oficiais, a Rússia contabilizou desde o início da pandemia, no começo de 2020, cerca de 21,3 milhões de casos de covid-19, a que estão associadas cerca de 384 mil mortes.