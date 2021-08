Ministro da Saúde francês apela a cuidado no regresso das férias

Olivier Véran, ministro francês da Saúde, apelou aos cidadãos que estão de férias no sul de França, mais afetado pela quarta vaga de covid-19, para que tenham cuidado no regresso a casa, evitando disseminar o vírus.

"É preciso ser muito vigilante. Peço aos franceses que tenham cuidados nos próximos dias e semanas, que respeitem os gestos de prevenção, que usem sempre a máscara onde for necessário e que lavem as mãos", aconselhou o ministro numa entrevista televisiva ao canal BFMTV.

O ministro disse ainda que a França não deve reconfinar, apesar do aumento do número de casos, e que as pessoas com mais de 65 anos devem começar a receber a terceira dose da vacina a partir de setembro.

Há atualmente 11.007 pessoas internadas nos hospitais franceses devido ao vírus e 2.215 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos, mais 87 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas, foram detetados 5.166 novos casos de covid-19 e morreram 108 pessoas devido à doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.430.846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.