Recolhidas 31 toneladas de lixo marinho ao longo de mais de 172 quilómetros da costa portuguesa

Mais de 240 organizações nacionais recolheram 31 toneladas de lixo marinho ao longo de mais de 172 quilómetros da costa portuguesa, entre 18 e 26 de setembro, assinalando o Dia Internacional de Limpeza Costeira.

Em comunicado, a Fundação Oceano Azul diz que foram realizadas 174 ações de limpeza terrestres e subaquáticas ao longo de toda a semana.

É a terceira edição desta iniciativa, que, este ano, "ficou marcada pela forte adesão de alunos e professores de escolas participantes no programa "Educar para uma Geração Azul", com mais de 1300 crianças e professores de escolas dos municípios de Cascais, Mafra, Moura, Nazaré, Silves e de várias ilhas nos Açores a participar.

Ao todo, mais de 4500 voluntários participaram nesta iniciativa, que foi integrada, pela primeira vez, na campanha #EUBeachCleanup, em cooperação com a Comissão Europeia, a European External Action Service e as Nações Unidas.

Com a comemoração do Dia Internacional de Limpeza Costeira, a Fundação Oceano Azul pretende "mobilizar a sociedade civil e dar visibilidade ao trabalho das organizações que, ao longo de todo o ano, contribuem ativamente para o combate ao lixo marinho e para a proteção e conservação do oceano".

"Desde 2019, já foram recolhidas, no total, 170 toneladas de lixo marinho em mais de 1054 ações de limpeza costeira, as quais envolveram mais de 19 mil voluntários e mais de 225 organizações", conclui a nota.