CGD nomeia Arlindo Oliveira para administrador não executivo

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) nomeou Arlindo Oliveira como administrador não executivo, revelou o banco em comunicado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A nomeação do professor catedrático do IST -- Instituto Superior Técnico tem efeitos a partir de 04 agosto e serve para completar o atual mandato, de 2017-2020, do banco estatal liderado por Paulo Macedo.

"A Caixa Geral de Depósitos informa que por deliberação unânime por escrito do seu acionista único, de 05 de agosto de 2020, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração, foi eleito como membro não executivo do Conselho de Administração para completar o mandato de 2017-2020, o senhor Professor Arlindo Manuel Limede de Oliveira com efeitos a partir de 04 de agosto de 2020", lê-se no comunicado.