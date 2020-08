Torre Eiffel homenageia hoje à noite as vítimas da explosão em Beirute

Paris vai homenagear hoje as vítimas das explosões no porto de Beirute com um apagão simbólico das luzes da Torre Eiffel à meia-noite, anunciou a autarca da capital francesa, Anne Hidalgo.

O icónico monumento acende todas as noites a iluminação dourada e a cada hora brilha com 'flashes' durante cinco minutos, que em condições normais finalizam às 01:00 locais (00:00 em Lisboa).

Hidalgo anunciou nas redes sociais que, em solidariedade com Beirute e todo o Líbano, Paris vai desbloquear uma ajuda de emergência excecional no valor de 100.000 euros.

Ainda hoje a França, uma antiga potência mandatária do Líbano, entre 1920 e 1943, anunciou o envio de dois aviões de transporte militar com equipas da proteção civil e material com ajuda de emergência às vítimas das explosões e ainda mais uma dezena de médicos e enfermeiros especializados em situações de emergência para reforçarem os hospitais e as equipas locais.???????

Também o Governo português expressou solidariedade com o Líbano e o seu povo, adiantando que participará no plano de apoio da União Europeia.

Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.

Até 300.000 pessoas terão ficado sem casa devido às explosões, segundo o governador da capital do Líbano, Marwan Abboud.

As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto da capital libanesa.

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, revelou que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute que explodiu.