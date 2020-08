Presidente libanês mobiliza o Exército para áreas afectadas pela explosão

O Presidente libanês, Michel Aoun, ordenou às Forças Armadas que patrulhem as zonas mais afetadas pelas explosões ocorridas hoje em Beirute.

A Presidência do Líbano informou através das redes sociais que o chefe de Estado pediu ao Exército que trabalhasse para "lidar com as consequências" das explosões e para "realizar patrulhas nas zonas do desastre para manter a segurança".

Da mesma forma, Aoun pediu ao Ministério da Saúde para oferecer tratamento gratuito aos feridos, além de dar abrigo a todas as pessoas cujas casas foram afetadas pela explosão.

Segundo imagens difundidas nas redes sociais e pelos meios de comunicação libaneses, a explosão destruiu negócios e residências em várias áreas da capital próximas ao porto, onde ocorreu a detonação no interior de um armazém de material explosivo a meio da tarde.

O governador de Beirute, Marwan Aboud Fuyi, disse à cadeia de televisão local LBC que metade do município sofreu "grandes danos", sem oferecer mais detalhes.

A explosão teve lugar num armazém de material explosivo do porto, depois de um incêndio nos silos de trigo localizados nessas instalações, segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN).

Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute, causando um número ainda indeterminado de mortos e feridos, semeando o pânico e causando um enorme cogumelo de fumo no céu da capital libanesa, disseram as autoridades.