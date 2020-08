Monitorização dos Recifes Artificiais prossegue na Madeira

Prosseguem, pelo 4.º ano consecutivo, os programas de monitorização dos recifes artificiais criados pelo afundamento das Corvetas General Pereira d’Eça (CORCEIRA - Madeira) e Afonso Cerqueira (CORDECA - Porto Santo).

Depois da campanha de Verão, que decorreu no Porto Santo entre 4 e 14 de Julho, a equipa do CIIMAR-Madeira, responsável por este projecto, juntamente com elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), iniciou esta semana os mergulhos de monitorização do recife CORCEIRA, na Madeira, com a temperatura e a visibilidade da água do mar a ajudar nos trabalhos.

À semelhança do que sucedeu no Porto Santo, os investigadores apontam que a CORCEIRA está a atrair diversas espécies de peixes e está a criar a sua própria comunidade residente. Exemplo disso são os bodiões juvenis que foram observados em Dezembro de 2019 e que agora estão mais crescidos. Estes peixes encontram no recife não só refúgio e habitat, como também alimento, graças às algas e invertebrados que tem colonizado a estrutura do navio

O trabalho vai continuar durante a próxima semana, de modo a cobrir a totalidade dos seis locais que, na Madeira, constituem as estações de amostragem do programa de monitorização.