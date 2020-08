Ministro do Mar destaca empenho para manter pesca "activa"

O ministro do Mar destacou hoje que, apesar das adversidades provocadas pela pandemia, a atividade da pesca "mantém-se ativa", salientando que "a inovação" é também o lema para que as empresas do setor se possam reinventar.

"Nunca faltou o peixe na mesa dos portugueses e empresas como esta que hoje visito fizeram muito também para que isso acontecesse e para manter a atividade da pesca ativa", sublinhou Ricardo Serrão Santos, em declarações aos jornalistas na ilha de São Miguel, nos Açores.

O governante falava após uma visita à empresa Fat Tuna, especializada na área das pescas e que introduziu nos Açores métodos de maneio de pescado importados do Japão, numa deslocação no âmbito do Roteiro da Economia e do Empreendedorismo Azul, um ciclo de visitas dedicado a empresas inovadoras na área da economia do mar.

Questionado sobre estimativas em relação à retoma da atividade da pesca, na sequência dos problemas gerados pela pandemia, o governante frisou que "as pescas estão a funcionar", embora esteja o setor limitado, já que a restauração e o turismo eram "importantes" clientes para o setor.

Contudo, a pesca "mantém-se ativa, o peixe não perdeu valor", destacou.

Ricardo Serrão Santos referiu que "a inovação" é também o lema para que as empresas do setor das pescas em risco devido à pandemia se possam reinventar.

A Fat Tuna, que visitou, "é uma empresa que atravessou a covid-19 primeiro com receio, ameaças de dificuldades, mas que encontrou as soluções e foi passar a vender o seu produto diretamente através da Internet a clientes específicos".

Tal, destacou o ministro, "é um exemplo muito particular de dar valor ao pescado, uma vez que tem contacto com os armadores, pescadores e com a administração regional e com a Lotaçor. Adquire o peixe com elevada qualidade. Dá um tratamento especial ao pescado e oferece também o melhor preço pelo produto adquirido e isto é muito bom".

O ministro afirmou ainda que para manter a sustentabilidade dos recursos é preciso "valorizar" o pescado "na sua melhor qualidade".

"E é esse o caminho que temos que levar para a frente e hoje temos um conhecimento muito grande do processamento do pescado o que aumenta o rendimento do pescador, empresas, sociedade, ambiente e recursos", frisou.

O ministro esteve acompanhado na visita à Fat Tuna pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário e pelo diretor regional das Pescas do Governo dos Açores, Luís Rodrigues.

Serrão Santos, que já esteve na ilha do Faial, tem ainda previstas visitas, em São Miguel, às empresas Aquazor, especializada em aquacultura de peixe e algas offshore, e Algicel, de produção de microalgas em fotobioreatores, incluindo através de um processo tecnológico patenteado.