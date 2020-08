Cinco números em destaque neste 20 de Agosto

Conheça alguns dos dados que marcaram este dia.

18.326 desempregados

O número de desempregados na Madeira aumentou em Julho para 18.326 pessoas que pediam trabalho no Instituto de Emprego (IEM), números que apontam para um crescimento de 1,4% face ao mês de Junho e de mais 22,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

43 acidentes de viação

Segundo os dados disponibilizados pela Polícia de Segurança Pública, entre os dias 14 e 19 de Agosto ocorreram 43 sinistros nas estradas da Madeira, que provocaram também 25 feridos ligeiros 3 graves. A semana ficou marcada pela morte de um motociclista de 42 anos.

11.ª edição

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia promove, anualmente e antes do início do ano lectivo, o Congresso de Educação Artística. A 11.ª edição realiza-se nos dias 2, 3 e 4 de Setembro e pretende ser uma forma de começar o ano lectivo com novas ideias, novas experiências e uma motivação extra.

20 milhões de euros

O Governo Regional aprovou a Resolução que materializa a segunda linha de apoio às empresas da Região, no montante de 20 milhões de euros, disponibilizando mais um instrumento de apoio à tesouraria das empresas e manutenção dos postos de trabalho. Este novo apoio denominado ‘Apoiar Madeira 2020’ estará disponível em Setembro e já vinha a ser preparado pelo secretário regional de Economia, em articulação com o ministério da Economia.

512.º aniversário

O Funchal assinala amanhã o seu 512.º aniversário. As festividades arrancam às 9 horas, com missa na Igreja do Colégio, seguido do hastear das Bandeiras na Praça do Município. A Sessão solene está marcada para as 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com intervenções dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal, do Presidente da Assembleia Municipal e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.