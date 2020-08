Bom dia! As ilegalidades imperam na animação turística da Madeira. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira explica que os agentes de animação e de viagens denunciam casos graves e sem controlo em 70% do negócio. A Direcção Regional de Turismo “desconhece e não compreende que exista referência a selvajaria no sector”. Um tema que pode ser lido nas páginas 2 e 3 do seu matutino.

Destaque também para uma abordagem aos recursos marinhos que estão salvaguardados. Governo vai regulamentar actividades na única área específica para a protecção de baleias e golfinhos no mar português.

No plano político, saiba que o Juntos Pelo Povo (JPP) dispensa coligações, isto porque o partido alega não haver “margem de confiança” para nova aliança com o PS no Funchal.

Já pelo desporto, o Nacional tem o plantel quase fechado, faltando apenas chegar um médio aos alvinegros. Em Santo António, o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, promete quatro reforços.

Por fim, a ‘Lei Uber’ deixa motoristas de táxi apreensivos.