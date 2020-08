Foca-da-Gronelândia avistada nos Açores

Uma Foca-da-Gronelândia foi avistada na terça-feira a descansar na zona do porto de Castelo Branco, no Faial, depois de a Polícia Marítima ter alertado, na segunda-feira, para a presença desta espécie, foi hoje revelado.

Segundo adianta o diretor regional dos Assuntos do Mar do Governo dos Açores, Filipe Porteiro, o alerta foi dado "por ter sido avistado um indivíduo do grupo dos Pinípedes, onde se incluem as focas, otárias, leões marinhos e lobos marinhos, na zona da praia do Almoxarife, sendo que, na terça-feira, foi dado conta da presença de uma foca, que se pressupõe que seja o mesmo indivíduo, a descansar na zona do porto de Castelo Branco".

A nota enviada à imprensa esclarece que o animal, com cerca de 180 centímetros, "não aparenta ter lesões visíveis ou debilidade motora, pelo que se considera, para já, não existirem razões para intervir ou capturar o animal".

A Direção Regional dos Assuntos do Mar e especialistas em mamíferos marinhos do Instituto Okeanos vão continuar a monitorizar o comportamento do animal e, "em caso de necessidade, serão tomadas as medidas consideradas adequadas, de acordo com as melhores práticas".

Esta espécie, que habita no Ártico, onde constitui colónias numerosas, já tinha sido avistada na ilha do Pico, em 2002, altura em que foi encontrado morto um adulto de 170 centímetros.

Até agora, foram reportados avistamentos de sete espécies de focas nos Açores.

A Direção Regional dos Assuntos Mar alerta a população para não se aproximar ou interagir com a foca, evitando a ocorrência de incidentes, "já que se trata de um animal selvagem, com o qual a interação poderá representar alguma perigosidade".

Este órgão governamental aconselha, ainda, os banhistas a "abandonarem a água e manterem uma distância de segurança", no caso de avistarem o animal nas imediações.