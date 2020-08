Carro a gasolina ou a gasóleo? Entenda as diferenças!

Por norma as pessoas tendem sempre a comprar um carro a gasóleo pela diferença do combustível porque sabe bem pagar menos aquele valor à saída bomba de gasolina. O que as pessoas se esquecem é de fazer bem as contas, porque reparem lá: um carro a gasolina custa cerca de menos três ou quatro mil euros ou até mais do que o mesmo modelo a gasóleo. Para conseguirmos recuperar esta diferença de valor, são precisos muitos depósitos de combustível! É muito importante ter essa consciência dos quilómetros que vai fazer diariamente e ver se realmente compensa comprar um caro a gasóleo ou não. Imagine que para recuperar, por exemplo, três mil euros naquele valor que pagou a mais pelo carro a gasóleo, terá que fazer 100 a 150 mil quilómetros! No final das contas, é muito depósito de combustível, são muitos anos a andar com o carro e muito provavelmente já nem terá o carro nessa altura, nem chegará a recuperar esse valor! Assim, faça bem as contas, pense bem na zona onde vive, se vive numa zona muito a subir ou não, se vai fazer um consumo muito alto ou não, calcule bem o consumo médio do carro a gasolina e do carro a gasóleo, do modelo que você pretende, e também o consumo médio do combustível na actualidade.

Opinião: Artur Quintal - Virtualcar Barreiros