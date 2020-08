Miguel Oliveira assegura que "não tinha como evitar a colisão"

O português Miguel Oliveira (KTM) assegurou hoje que "não tinha como evitar a colisão" com a KTM do espanhol Pol Espargaró, que o deixou fora do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, a 11 voltas do final.

Em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3, pela qual alinha o piloto de Almada, Miguel Oliveira explicou que estava a aproveitar um erro de Espargaró.

"O Pol estava a ter dificuldades nas travagens e vi que ele estava a sair largo em algumas curvas. Na curva quatro reparei que ele saiu muito largo mesmo, pelo que tentei ir por dentro [da curva]. Normalmente, quando um piloto alarga a trajetória, quem vem atrás tenta tirar vantagem disso, mas ele regressou muito depressa [à trajetória] e colidimos", declarou o português.

O piloto da Tech3 assegurou que "não havia hipótese de ter evitado a colisão".

Oliveira considerou que foi "um resultado difícil" apesar de ter demonstrado "bastante velocidade".

"Acho que podíamos ter feito um bom resultado para a equipa. É uma pena este 'não-resultado' mas teremos uma nova oportunidade na próxima semana, pelo que já estamos a pensar nisso", concluiu.

Com este abandono, o português perdeu duas posições na classificação de pilotos, 'caindo' para o 14.º lugar, com 18 pontos, contra os 67 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

A quinta prova da temporada vai ser disputada no próximo domingo, novamente no Red Bull Ring de Spielberg, mas agora com a denominação de GP da Estíria.