Três mortes e 1.012 casos em 24 horas no Reino Unido

O número de novos casos de covid-19 no Reino Unido foi de 1.012 nas últimas 24 horas, abaixo dos 1.441 no dia anterior, registando-se ainda mais três mortes, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde britânico.

O total de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Reino Unido situa-se agora em 317.379, de acordo com os dados oficiais citados pela agência EFE.

As três mortes registadas nas últimas 24 horas elevam o total de óbitos para 41.361 desde o início da pandemia, havendo ainda registo de 128 novos pacientes internados nos hospitais no último dia devido à covid-19.

O Reino Unido alterou esta semana os critérios para atribuir uma morte à covid-19, passando apenas a ter em conta a partir de agora as pessoas que morrem nos 28 dias seguintes à primeira vez que testam positivo para a doença.

A mudança levou a uma redução em mais de 5 mil mortes nos totais oficiais de óbitos nos hospitais, domicílios e lares.

A quarentena imposta aos viajantes vindos de França, Países Baixos e Malta entrou hoje em vigor, obrigando quem chega a um confinamento de 14 dias.

Ainda que alguns novos surtos tenham obrigado a encerrar restaurantes e a limitar a mobilidades em cidades inglesas como Manchester e Leicester e na escocesa Aberdeen, Inglaterra prosseguiu hoje com o levantamento de algumas restrições no país.

Passa a estar permitida a realização de concertos e espectáculos em espaços fechados sempre que esteja garantida a distância de segurança, permite-se a abertura de casinos e a realização de casamentos, desde que o número de convidados não exceda os 30, e também alguns tratamentos estéticos.

O Governo endureceu ainda as sanções para quem não usar máscara em espaços fechados como lojas e transportes públicos, com multas de 100 libras (110 euros), mas que podem chegar a 3.200 libras (3.536 euros) em caso de reincidência.