Porquê escolher a Seta Verde – Higiene, Lda?

É uma decisão para ser tomada com ponderação e depois de uma análise detalhada da empresa contratada, com o objetivo de escolher uma equipa séria e comprometida com o trabalho.

Normalmente, as empresas neste sector detêm diversas soluções, embora todas tentem primar pela apresentação de soluções similares, esquecendo por vezes a componente legal. As empresas neste sector deveriam introduzir fatores de diferenciação umas das outras, adequando-se à legislação em vigor e requisitos técnicos, apostando ainda em produtos e serviços inovadores que são uma mais-valia para quem necessita.

A Seta Verde – Higiene Lda, oportunamente avaliou o contexto em que está inserida, primando pelo cumprimento legal, inovação constante e diferenciação face à sua concorrência. Os factos anteriormente referidos, permitiram autorizar e reconhecer as suas soluções de higiene junto da Direção Geral de Saúde e da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, nomeadamente durante a pandemia do COVID19.

Possuímos uma vasta oferta de produtos da marca Biosoluções®, altamente rentáveis por serem concentrados, com elevada qualidade e eficiência para os processos a que se destinam. A necessidade de diferenciar-nos, levou-nos a ser uma entidade que comercializa produtos de higienização e desinfeção, com uma aposta na proteção do meio ambiente, pelo que decidimos encontrar soluções ecológicas e deixar uma pegada ambiental positiva. Por este motivo, apostámos na Estratégia Europeia da Redução do Plástico, solicitando aos nossos clientes que devolvam as embalagens vazias, para que possamos reutilizá-las e cumprir com os pressupostos de uma economia circular.

As nossas linhas:

- Cozinha – providenciamos todos os produtos para limpar a sua cozinha, doméstica ou industrial;

- Housekeeping e Limpeza Geral – temos todos os produtos e acessórios que precisa, quer para fazer limpeza geral dos vários sectores de housekeeping e escritórios, quer para a sua casa;

- Lavandaria – o nosso sistema inovador de biolaundry permite que tenha na sua lavandaria produtos rentáveis e eficazes, assim como estatísticas sobre o desempenho das lavagens feitas, através de relatórios de desempenho trimestral;

- Pavimentos – comercializamos os produtos necessários para todos os tipos de pavimentos;

- Higiene Pessoal – temos uma completa linha de produtos para lavagem de mãos, assim como opções para higiene pessoal;

- Papel – as várias opções de papel disponíveis no nosso armazém providenciam o colmatar de necessidades, quer do sector de hotelaria, como o da restauração ou doméstico;

- Automóvel – comercializamos também uma linha de lavagem automóvel com soluções eficazes;

- Equipamentos – alugamos equipamentos específicos para que não tenha que investir na compra dos mesmos;

- EPI’s – Temos disponíveis, mediante o cenário atual, vários Equipamentos de Proteção Individual ao seu dispor.

Além da oferta das linhas dos produtos, apostamos ainda na diferenciação dos nossos serviços.

Oferecemos um acompanhamento completo aos nossos clientes, para que possam estar seguros e soluções sem custos tais como:

a) Implementamos sistemas de higienização e fazemos planos de Limpeza e Higiene;

b) Fazemos diagnósticos personalizados, tanto aos sectores de Lavandaria, Housekeeping, Cozinha, entre outros;

c) Damos assistência técnica durante 24 horas, aos equipamentos de doseamento Biosoluções®;

d) Ministramos formação especializada à sua equipa, inclusivamente na área da desinfeção, contaminações cruzadas e processos de higienização.

Proteja a sua equipa e a sua empresa, contacte-nos para mais informações.

Solicite uma proposta gratuita a um dos nossos consultores comerciais, os quais estão habilitados para uma avaliação personalizada e adequada.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte a nossa página de Facebook: Seta Verde – Higiene, Lda para conhecer melhor os nossos produtos e serviços.

Biosoluções® – amiga do ambiente!