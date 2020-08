Brasil regista 1.088 mortes e mais de 45 mil casos em 24 horas

O Brasil registou 1.088 mortes e 45.392 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

Desde que a pandemia provocada pelo novo coronavírus chegou ao maior país da América do Sul, em 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi notificado, o Brasil já registou 93.563 mortes e 2.707.877 infeções causadas pelo vírus.

O Governo brasileiro também atualizou o número de pessoas recuperadas da covid-19, que totalizam até hoje 1.865.729, enquanto os pacientes que ainda estão em acompanhamento são 748.585.

Até este sábado, o estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo, contabilizou um total de 23.236 óbitos e 552.318 casos confirmados de covid-19.

Em número de casos, o estado do Ceará, no nordeste do país, é o segundo mais impactado, com 175.928 infeções, seguido pela Bahia (168.926), localizado também na região nordeste.

Já em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo estado brasileiro mais afetado, com 13.556 óbitos, seguido pelo Ceará (7.698).

O Brasil é o segundo país mais atingido pela doença no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos em número de mortos (153.314) e de casos diagnosticados (4,5 milhões).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 680 mil mortos e infetou mais de 17,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.