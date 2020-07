Miguel Albuquerque visita Montado dos Aviceiros

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta sexta-feira, 10 de Julho, pelas 12 horas, o Montado dos Aviceiros, no Jardim da Serra, onde decorrem trabalhos de limpeza e intervenção em terrenos florestais privados com o apoio do PRODERAM.

De acordo com nota divulgada pela presidência do Governo, a intervenção no âmbito da prevenção de incêndios e reflorestação, inclui ainda a construção de uma rede de água para o combate a incêndios e abertura de caminhos florestais, abrangendo uma área com 53 hectares.

O Governo Regional assegura, através do PRODERAM apoios na ordem dos 2,2 milhões de euros.