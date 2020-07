Luís Bettencourt critica propostas de Roberto Silva para o Porto Santo

Foto DR/Facebook

Com o título "PSD apresenta plano estratégico para o Porto Santo e deixa de fora o atual presidente da Câmara", o candidato independente às eleições Autárquicas de 2021, Luís Bettencourt, reage à proposta do presidente da comissão política concelhia, Roberto Silva, divulgada hoje na edição impressa do DIÁRIO, acreditando que esta proposta revela a divisão existente no partido que lidera aquela autarquia desde 2017.