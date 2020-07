Preços das casas na Madeira registaram aumentos até Março

Com efeito, os valores publicados referem-se à mediana (valor que separa em duas partes iguais o conjunto ordenado de preços por metro quadrado) e dizem respeito aos últimos 12 meses, ou seja, os dados do 1.º trimestre de 2020 são calculados com base nos dados deste trimestre e dos três anteriores.

Note-se que esta informação é de fonte administrativa, sendo proveniente de dados fiscais anonimizados obtidos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos ao Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

No 1.º trimestre de 2020 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 1 250 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 4,5% e homólogo de 4,4%. A nível nacional, o preço mediano ascendeu a 1 117 euros/m2 e as variações, pela mesma ordem, foram ambas positivas, de 3,3% e de 10,5%.

Note-se ainda que na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (1 377 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 211 euros/m2) em 166 euros/m2.

Quer para Portugal, quer para a RAM, o valor do trimestre em referência é o mais alto da série, que tem início no 1.º trimestre de 2016.