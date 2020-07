Um rapaz na casa dos 20 anos caiu há instantes do 6º andar de um apartamento, no Funchal, na Travessa dos Piornais, e acabou por falecer no local.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a EMIR foram socorrê-lo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer.

Sabe-se que a mãe do jovem terá sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado de choque.