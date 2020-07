Porto Santo convida Presidente da República

Tendo tomado conhecimento da intenção do Presidente da República de visitar a Madeira e o Porto Santo, em Agosto, eis que o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, tornou hoje a renovar o convite a Marcelo Rebelo de Sousa para visitar a ilha, a Câmara Municipal do Porto Santo e/ou o Salão Nobre dos Paços do Concelho.

"Esse convite do edil deste concelho servirá para que possa transmitir ao Presidente da República as suas preocupações e necessidades do povo que representa, aquilo a que se tem referido nas suas últimas intervenções públicas, para o que considera ser os grandes entraves à nossa economia e ao desenvolvimento da ilha, algo que está muito enraizado na nossa condição de dupla insularidade e de ultraperiferia, tal como já o fez, na última visita do Chefe de Estado, à nossa ilha, em Novembro de 2018", refere a autarquia em comunicado

Autarquia lembra quais são as três principais dificuldades da Ilha Dourada

"1. Mobilidade e custo escandaloso das ligações aéreas entre o Porto Santo, Madeira e Portugal continental,

2. Acessibilidades e ligações inter-ilhas, em especial no transporte marítimo regional e regular no mês de Janeiro;

3. Transferências de orçamento de estado extremamente diminutas e injustas."

Termina a autarquia fazendo votos que "o Presidente da República possa encontrar os melhores caminhos para servir Portugal, com essa esperança no nosso futuro e com a certeza na fibra e na coragem dos nossos concidadãos".

"A nossa Região, e em especial, esta ilha do Porto Santo precisam da força, garra e determinação do Sr. Presidente da República", conclui.