Carro capotou e fez um ferido na Monumental

Uma viatura ligeira capotou esta tarde na Estrada Monumental, no Funchal, provocando ferimentos a um homem com cerca de 50 anos. Neste acidente esteve também envolvido um autocarro que sofreu alguns danos materiais.

A vítima ficou presa no interior do automóvel e teve de ser retirada com a ajuda dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com quatro viaturas (um desencarcerador, uma ambulância, um auto-comando e uma viatura para espalhar farelo na estrada), num total de 12 operacionais.

O homem foi transportado para o hospital onde deu entrada com ferimentos aparentemente ligeiros.