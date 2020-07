Há 25 anos começava a reabilitação do núcleo de Santa Maria

Em Julho de 1995, o DIÁRIO destacava a reabilitação de umas das mais carismáticas zonas funchalenses, o núcleo histórico de Santa Maria, um projecto a executar nos seis anos seguintes. A recuperação era possível através de investimento público e privado, na ordem dos cinco milhões de contos.

Entre outros destaques, a mesma edição do DIÁRIO noticiava que o Instituto Nacional de Habitação transferiria 2,6 milhões de contos para a habitação na Madeira e, até final desse ano, oito cooperativas madeirenses contavam com a aprovação dos seus projectos, seguida pela construção de 281 novos fogos na ilha. Mas a aprovação, na Assembleia Regional, do diploma que abria as portas da habitação social às empresas, também provocava uma onda de contestação nas cooperativas.