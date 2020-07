Quénia retoma voos nacionais e internacionais a 1 de Agosto

O Quénia vai retomar os voos nacionais e internacionais em 01 de agosto, no âmbito do alívio progressivo das medidas de luta contra a covid-19, anunciou hoje o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta.

"O tráfego aéreo no interior para fora do território nacional será retomado de maneira efetiva em 01 de agosto", afirmou o Presidente, num discurso na televisão nacional.

O anúncio segue-se a vários apelos do setor privado queniano para o retomar da economia, após quatro meses de restrições que afetaram os setores-chave da economia do país, sobretudo o Turismo.

Kenyatta anunciou ainda o fim da proibição de entrar ou sair das duas maiores cidades do países e foco dos principais surtos da pandemia, Nairobi e Mombaça, bem como de Mandera, no nordeste do país, mas avisou que não hesitará em voltar a ordenar o confinamento caso a situação de saúde se agrave.

O Presidente autorizou ainda a reabertura os locais de culto, embora com a limitação a 100 pessoas em simultâneo, e prolongou o recolher obrigatório, entre as 21:00 e as 04:00, por 30 dias.

O Quénia tem 7.886 infetados pelo novo coronavírus e 160 pessoas já morreram vítimas da doença.

Em África, há 11.360 mortos confirmados em mais de 476 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.