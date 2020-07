Lojas Continente na Madeira com selo ‘Covid Save’

O Continente é a primeira marca de distribuição alimentar em Portugal a ser distinguida com a marca ‘Covid Safe’, após auditoria realizada pela APCER, que garante em todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia o cumprimento das medidas oficiais para controlar a pandemia Covid-19.

Na Ilha da Madeira estão abrangidas pelo selo ‘Covid Safe’ as lojas Continente Modelo em Machico, Santana, Camacha Shopping, Caniço, Cancela, Seminário, Viveiros, Santo António, São Martinho, MadeiraShopping, Estreito Câmara de Lobos, Câmara de Lobos, Ribeira Brava Meia Légua e Ribeira Brava Centro.

Desenvolvida pela APCER, a marca ‘Covid Safe’ é atribuída às organizações que cumprem as orientações das autoridades sanitárias e de trabalho, nomeadamente Direcção Geral de Saúde (DGS), Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e Organização Internacional de Trabalho (OIT), relativamente à saúde e segurança no contexto da pandemia Covid-19.

O processo de auditoria independente às lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia avaliou a implementação de procedimentos e práticas da marca e considerou mais de 300 parâmetros de avaliação.

A Sonae MC tem vindo a seguir as recomendações das autoridades nacionais e internacionais, estando dotado das políticas e dos mecanismos necessários para enfrentar a presença de Covid-19 em Portugal. Tem delineado um plano de contingência, com vários cenários possíveis que está a ser colocado em prática de acordo com a evolução da situação em Portugal, para segurança de todos.

A Distribuição Alimentar foi identificada como um serviço crítico pelo Governo e o Continente está consciente da sua responsabilidade para com o país. "A nossa prioridade é sempre a segurança de colaboradores e clientes para continuarmos a Alimentar Portugal", refere a empresa.