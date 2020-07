Helicóptero de combate a fogos regressa à zona do Vasco Gil

O fogo que lavra na zona do Vasco Gil, no Funchal, teima em não ceder aos esforços do helicóptero de combate a incêndios e respectiva equipa helitransportada.

Na manhã desta segunda-feira, o meio aéreo voltou ao local para efectuar descargas de água, uma vez que as chamas continuam activas. Por se tratar de um local de muito difícil acesso, apenas é possível recorrer-se ao helicóptero para debelar o fogo.

Helicóptero volta a intervir na zona do Vasco Gil O helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil foi accionado, esta manhã, para regressar à zona do Vasco Gil, devido a uma grande coluna de fumo avistada por vários populares.

No entanto, no local permanece uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, em trabalhos de vigilância.