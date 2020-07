Helicóptero volta a intervir na zona do Vasco Gil

O helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil foi accionado, esta manhã, para regressar à zona do Vasco Gil, devido a uma grande coluna de fumo avistada por vários populares.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram enviados para o local, embora não seja possível a sua intervenção de momento, uma vez que as chamas continuam a lavrar numa zona de muito difícil acesso.

Incêndio continua activo na zona da Eira do Serrado O incêndio que deflagrou ao início da noite de sexta-feira, nas serras de Santo António, continua activo.

De recordar que, este incêndio teve início no passado dia 29 de Junho, tendo voltado a reacender no dia 2 de Julho. No entanto, por se tratar de uma zona de muito difícil acesso, apenas é possível a intervenção do meio aéreo.

Helicóptero combate reacendimento na Eira do Serrado O helicóptero foi accionado há instantes para combater o reacendimento do incêndio que surgiu esta semana na zona do Vasco Gil e que está a consumir mato numa zona de difícil acesso na Eira do Serrado.

Durante a noite deste sábado os bombeiros desmobilizaram. No entanto, foram novamente alertados por vários populares, que avistaram uma intensa coluna de fumo a sair da mesma zona.