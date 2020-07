Pessoas com necessidades especiais do Porto Santo terão mais acompanhamento

O Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo promove a partir de amanhã, 6 de Julho, uma acção de formação em ‘Snoezelen’, uma filosofia de intervenção terapêutica que consiste na utilização de equipamentos e materiais de estimulação sensorial, em ambiente controlado.

Esta acção desenvolvida em colaboração com a Direcção Regional de Educação, através do Serviço Técnico de Educação Especial – STEE, decorrerá no Centro Comunitário do Porto Santo até à próxima sexta-feira, dia 10, e pretende criar condições para a abertura da sala de estimulação multissensorial, no início do próximo mês de Setembro.

Participam 27 formandos, profissionais de várias instituições da Ilha Dourada, precisamente, do Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Santo, Externato Nossa Senhora da Conceição, Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, Escola Básica de 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo, Centro de Atividades Ocupacionais do Porto Santo, Universidade Sénior, Fundação da Nossa Senhora da Piedade e Centro de Saúde do Porto Santo.

Neste momento, o Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo dispõe de uma sala ‘Snoezelen’ no Centro Comunitário do Porto Santo, uma infraestrutura que representou um investimento do Executivo Madeirense superior a 170 mil euros e que permite acolher até 100 utilizadores.

A sala está equipada com diversos estímulos sensoriais: táteis, visuais, sonoros, olfativos, gustativos, assim como propriocetivos e vestibulares, para incentivar os indivíduos a descobrir e a explorar, facilitando a integração dos estímulos para uma resposta mais organizada e adequada.

Esta filosofia é actualmente muito usada em crianças e jovens com perturbações do neurodesenvolvimento e apresenta diversos benefícios como a promoção de emoções positivas; relaxamento físico e mental; agradáveis sensações e experiências; diminuição de alguns comportamentos sintomáticos (ansiedade e agitação); despertar da curiosidade e iniciativa; bem como incentivo da relação interpessoal e da comunicação.