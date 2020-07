Conheça os dois primeiros oradores da 3.ª edição do TEDxFunchal

A menos de 100 dias da 3.ª edição do TEDxFunchal, soube-se este sábado de mais alguns pormenores sobre este evento, numa apresentação que decorre no Barreirinha Bar Café (BBC), em pleno Largo do Socorro. Luísa Abreu Santos e Hélder Spínola foram os primeiros nomes da lista de oradores da conferência a serem revelados.

Sob a temática 'SENTIR', haverá lugar para a partilha de ideias que fizeram sentido na vida dos oradores, ajudando muitas vezes a solucionar ou a ultrapassar obstáculos que podiam parecer inultrapassáveis, nas suas vidas ou de outras pessoas.

No dia 10 de Outubro, no canal NaMinhaTerra, no Facebook do TEDxFunchal e na plataforma do DIÁRIO, vamos ter oportunidade de escutar nove oradores a partilhar as suas ideias e os seus momentos, em que o verbo 'SENTIR' esteve mais presente.

Fazendo parte de um universo de 3.500 eventos TEDx realizados mundialmente, o TEDxFunchal é organizado por uma equipa local e de forma independente, reúne pessoas numa partilha de conceitos, ideias e experiências entusiasmantes e que motivam a intervenção humana na comunidade Madeirense.

Hélder Spínola e Luísa Abreu Santos são os primeiros oradores apresentados

Hélder Spínola é licenciado em Biologia, doutorado em Biologia Molecular e Professor Adjunto Convidado na Universidade da Madeira, onde lecciona, disciplinas nas áreas do Ambiente e da Biologia. Foi Director do Curso de Especialização Tecnológica em Gestão Ambiental (2010-2014) e é actualmente Director do Curso Técnico Superior Profissional em Gestão Energética e Ambiental. É investigador no Centro de Investigação em Educação e no Laboratório de Genética Humana, ambos na Universidade da Madeira. Como resultado dos seus trabalhos de investigação publicou artigos científicos em revistas internacionais, destacando-se os seus trabalhos na área da Literacia Ambiental e da Genética humana. É coautor de livros de divulgação do património natural do Arquipélago da Madeira e no livro “Ambiente para Jovens - Aprender e Aplicar”, tendo publicado o romance “Linha Azul – A Luta Ambiental da Quercus”, a fábula “A Couve de Albertina”, e o livro de divulgação científica “Madeira Património Natural”. Em 2003 foi eleito presidente da Direcção Nacional da Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza, cargo que ocupou durante seis anos.

Luísa Abreu Santos nasceu no Funchal a 6 de Setembro de 1980. O seu lema é ajudar o próximo e, tal como o seu pai e avô, é médica – profissão que exerce com muita estima e dedicação. Também sabe o que é estar no papel de doente pois tem uma doença rara – neurofibromatose 2, que, apesar de a pôr surda, não a faz desistir do sonho de ser médica de família. É a primeira médica surda em Portugal. Os seus Pais sempre foram a sua maior inspiração e mesmo após o seu falecimento quer honrá-los e fazer o melhor com a sua vida. Também é uma mulher de fé e pertence com agrado à Família Verbum Dei.