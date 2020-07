Autarquia de Câmara de Lobos premeia melhores ideias de jovens para o concelho

Decorreu hoje, no MIM-Museu de Imprensa da Madeira, a cerimónia de entrega de prémios do 'Banco de ideias 2020', uma iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em parceria com a associação Teatro Metaphora, cujo objetivo passou pela promoção da participação juvenil na vida do concelho. Foram oito propostas apresentadas sendo que as três premiadas serão concretizadas com a aplicação de 5000 euros do orçamento municipal

O 'Banco de Ideias 2020' promovido pela Câmara Municipal e Associação de Amigos das Artes- Teatro Methaphora surgiu com o intuito de fomentar a participação activa dos jovens na vida cívica do concelho.

O desafio foi aceite por 10 jovens que apresentaram oito propostas, que foram apreciadas por um júri tendo em conta a sua viabilidade e possibilidade de aplicação face aos constrangimentos provocados pela pandemia em curso.

Os três projectos vencedores serão aplicados sendo atribuído um valor de 5000 euros, do orçamento municipal, para a sua concretização. A cerimónia contou com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, do executivo municipal e do director da Direção Regional de Juventude, João Rodrigues.

“As propostas recebidas são um bom sinal. Sinal que apesar dos constrangimentos, os jovens de Câmara de Lobos não pararam de pensar ativamente mais do que no futuro, no presente do seu concelho. A governação do executivo câmara-lobense sempre se pautou pela implementação de metodologias participativas que resultaram em vários projetos como o 'PDM Participativo' e 'A intervenção Social Participada'. Com o 'Banco de ideias 2020' procuramos incentivar a participação dos jovens na vida ativa do concelho, uma participação cívica, com ideias concretas que extravasam a tradicional e também importante participação política", disse Pedro Coelho.

Foram premiados os seguintes projetos: valorização do património natural do concelho; workshops de fotografia e expansão do projecto - 'Arte nas Portas'.