Número de médicos, enfermeiros e farmacêuticos aumentou na Madeira

Em 2019, na Região Autónoma da Madeira (RAM), estavam inscritos na Ordem dos Médicos 1 129 médicos, mais 49 (+4,5%) que no ano anterior (1 080 médicos), sendo que 55,9% (631) eram mulheres. De acordo com o local de residência declarada, 73,3% dos médicos residiam no Funchal, 12,2% em Santa Cruz e 4,4% em Câmara de Lobos.

Do total de médicos em 2019, 633 eram especialistas (56,1%), que detinham 741 especialidades. Destas, 21,1% referiam-se a Medicina Geral e Familiar, 9,3% a Medicina Interna, 5,8% a Cirurgia Geral e 5,2% a Pediatria.

Em média, existiam na RAM 4,4 médicos por mil habitantes, verificando-se a maior expressão deste indicador no Funchal (8,0 médicos por mil habitantes) e a menor no município de Santana (0,7 médicos por mil habitantes). O rácio da RAM é inferior ao do país (5,4), mas superior ao da Região Autónoma dos Açores (3,6).

O número de enfermeiros inscritos na respectiva ordem aumentou 2,8% em 2019, quando comparado com 2018 (2 335 em 2019; 2 272 em 2018). Em média, existiam 9,2 enfermeiros por mil habitantes. O rácio da RAM está acima do valor nacional (7,4) e do valor da R.A. dos Açores (8,9).

No mesmo ano, existiam 237 farmacêuticos (mais 3 que em 2018) e, de acordo com o local de trabalho, 57,8% encontravam-se no Funchal e 11,4% em Santa Cruz.

Os dados agora disponibilizados fazem parte integrante da publicação 'Estatísticas da Saúde da RAM 2019', cuja edição completa será divulgada em Dezembro de 2020.