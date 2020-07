Festivais de música lançam campanha de angariação de fundos para apoiar eventos

A Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST) lançou uma campanha de angariação de fundos para aquisição de materiais de proteção e desinfeção necessários para a realização de festivais e concertos.

Sob o lema "Apoia e Protege a Cultura", a campanha de angariação de fundos -- que tem como meta 7.500 euros - vai decorrer em paralelo com as candidaturas dos interessados em ser beneficiados por estes apoios, anunciou hoje a APORFEST.

Na base está a "situação excecional" vivida pela área dos festivais, da música e de todos os seus profissionais, "sem receitas desde março", devido à pandemia de covid-19, que embora comece agora a abrandar com o desconfinamento, jamais "recuperará o que estava projetado para este ano", com "graves consequências" para um setor que "noutras situações esteve sempre na 'linha da frente' para ajudar".

"As verbas angariadas por esta campanha serão disponibilizadas aos promotores/artistas em festivais e concertos que sejam realizados nos próximos meses de julho, agosto e setembro de 2020, procurando compensar o esforço e a vontade de criar cultura para o público, eliminando o custo extraordinário na aquisição materiais de proteção e desinfeção necessários para a realização desses mesmos eventos", explica a APORFEST, em comunicado.

Para se candidatarem a este apoio, os interessados terão de submeter uma candidatura que decorrerá em simultâneo com a campanha de angariação e que servirá para validar a entrega destes materiais até um limite máximo de 500 euros por evento/entidade.

Em causa estão os itens de proteção e segurança obrigatórios para a realização dos eventos, de acordo com as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, como álcool gel e seus dispensadores, pulverizador para limpeza de superfícies, acrílicos nos pontos de atendimentos ou interação com o público, material informativo de prevenção e controlo da covid-19, máscaras descartáveis para o público e máscaras descartáveis ou reutilizáveis para 'staff' e artistas.

A APORFEST explica a opção por apoiar a compra destes materiais com o facto de constituírem um "custo extraordinário ao promotor e artistas num cenário em que a sua rentabilidade será também menor pela impossibilidade de utilização de muitos espaços ou o condicionamento da sua lotação".

Os valores angariados servirão para aquisição do material junto de parceiros na área da saúde a preço de custo, entregando a APORFEST os itens validados de cada candidatura ao seu responsável.

Cada beneficiário assinará um contrato e aceitará que seja noticiado o valor e itens que teve de apoio ao público e à imprensa.

A APORFEST adianta ainda que no caso de sobrarem verbas, estas serão entregues, no final do mês de setembro, a entidades sociais que tenham essas necessidades no momento, como lares de idosos ou centros paroquiais.

Esta ação é válida para qualquer entidade com CAE (código de atividade económica) cultural válido à data da sua candidatura e que tenha realizado eventos culturais (com enfoque na música) de forma continuada, pelo menos, nos últimos três anos, esclarece.

Os apoiantes da campanha receberão como contrapartida acesso gratuito para a próxima edição do Talkfest - International Music Festival Forum, evento organizado pela APORFEST.