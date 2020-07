Turismo da Madeira e ITI monitorizam mobilidade

O Turismo da Madeira em pareceria como o ITI - Interactive Technologies Institute pretende desenvolver um projecto de monitorização de mobilidade através da instalação e aumento da rede de routers na Região.

Desenvolvido pelo Instituto de Tecnologias Interactivas do LARSyS do Instituto Superior Técnico (IST), o projecto pretende recolher informações através da instalação de routers em determinados pontos estratégicos, os quais irão monitorizar anonimamente sinais Wi-Fi que os vários dispositivos emitem periodicamente, permitindo estimar o número de pessoas num determinado local com um raio de alguns metros.

Posteriormente, estas indicações de ocupação dos espaços públicos serão utilizadas para fornecer informação à população de forma a promover o distanciamento social.

As entidades envolvidas alertam que o sistema não armazena informação pessoal, nem pode ser usado para localizar dispositivos individuais ou pessoas.

A instalação do dispositivo requer uma conexão estável à internet num local com boa linha de visão para o espaço a ser monitorado, bem como ligação à corrente eléctrica, cujo consumo é muito baixo (cerca 2W), equivalendo a cerca de 3€ por ano.