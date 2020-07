Santa Cruz passa a ter carregamentos de carros eléctricos

Depois dos dois pontos de carregamento de carros elétricos instalados na freguesia do Caniço, começou hoje a ser instalado o novo ponto de carregamento na cidade de Santa Cruz, mais concretamente na Rua da Praia.

O presidente da Câmara Municipal visitou as obras e sublinhou que estes são “os primeiros passos na rede de pontos de carregamentos que o Município pretende implementar em todas as freguesias do concelho”.

Filipe Sousa lembrou que Santa Cruz “é o primeiro município português que é operador detentor de registo de comercialização de electricidade para a mobilidade eléctrica”. Um projecto que se insere num plano “muito mais vasto de adopção de novas medidas de mobilidade sustentável do ponto de vista ambiental”, garantindo a optimização e utilização racional de energia.

A autarquia se Santa Cruz quer ser incluída nos municípios amigos do ambiente com o seu plano de iluminação pública e com a rede municipal de pontos de carregamento de carros elétricos.