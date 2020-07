APEL recebe Albuquerque em sessão sobre comunicação e sucesso das organizações

A Escola da APEL recebe, na próxima quarta-feira, dia 8 de Julho, um convidado espacial: Miguel Albuquerque.

A presença do presidente do Governo Regional da Madeira nesta Instituição de ensino vem no seguimento do módulo de Comunicação, ministrado pela professora Conceição Zagalo (de 8 a 11 de Julho), no âmbito da Edição de 2019/2020 do MBA International Business Management – Funchal / Atlântico realizado pela Autónoma Business Academy em parceria com a Escola da APEL.

Nesta sessão, que terá lugar pelas 16 horas, será abordado o papel da comunicação no sucesso das organizações, designadamente em tempos e circunstâncias de adversidade ou de crise.

A participação neste evento é gratuita, mas de modo a acautelar as condições de segurança de todos os participantes em contexto de pandemia, é necessário confirmar presença, até às 18 horas do dia 7 de Julho.

Mais informação sobre este evento ou sobre a Escola podem ser obtidas através do número 291 740470 ou via e-mail ([email protected]).