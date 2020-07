ISAL assinou protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL assinou, no passado mês de Junho, um protocolo de cooperação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Com objectivo de colaborar a nível de investigação e da formação, o protocolo formalizado prevê diversas iniciativas que vão desde a partilha de informações sobre eventos e projectos, realização de estudos, participação em comissões organizadoras ou mesmo orientação conjunta de teses de diferentes graus académicos. Ficou estabelecido desde já, a preparação de um plano de trabalhos, bem como um memorando com os direitos e obrigações de ambas as partes.

A Vice-Directora Geral, Sancha de Campanella, afirma que "será um novo desafio que ambas as instituições irão abraçar já no próximo ano lectivo".