Paulino Ascenção diz que é "sem fundamento" imposição do uso de máscaras

"A obrigação de uso de máscaras em todos os espaços públicos precisa ser melhor explicada à luz do combate à pandemia e melhor fundamentada na lei. Não basta vir dizer que estamos a defender a saúde pública esse argumento não pode ser desculpa para o ‘quero, posso e mando’", diz Paulino Ascenção.



O coordenador Regional do Bloco de Esquerda na Madeira pergunta se "esta decisão tem por base alguma orientação da OMS ou de outra entidade".

"Os madeirenses não entendem esta medida e se até aqui têm acatado com civismo as medidas de contenção da pandemia é bom que a razoabilidade das medidas seja compreendida por todos para que o mesmo nível de respeito e cumprimento continue a ser observado", sustenta e questiona: "Será que os profissionais que trabalham o dia todo com máscara e que vêm à rua ‘apanhar ar’ vão passar a ser multados?".



No seu entender, "o uso das máscaras na rua em situações de ajuntamento, justifica-se, mas de forma geral e indiscriminada não parece razoável".