MadeiraShopping reforça higienização com limpeza automática para corrimãos

No âmbito das medidas de contingência implementadas devido à pandemia covid-19, o centro comercial MadeiraShopping divulgou esta segunda-feira, que reforçou o cumprimento dos padrões de higiene com nova solução de limpeza automática para os corrimãos de todas as escadas rolantes e tapetes rolantes do centro.

"Trata-se de um dispositivo Ultra UV com acção germicida e esterilizadora a uma curta distância do corrimão, que permite uma desinfecção segura, rápida e mais agradável ao visitante sem vestígios dos convencionais produtos de limpeza", explica a gerência em comunicado de imprensa.

A medida soma-se a outras já implementadas naquele espaço comercial, como sejam: o aumento da frequência de limpeza, maior formação e especialização das equipas de limpeza, medidas de distanciamento social e a correta higienização e desinfecção.

Todos os Centros Comerciais do grupo Sonae Sierra, onde se inclui o MadeiraShopping, receberam certificação de monitorização de higiene e avaliação de desinfecção por parte da SGS na sua reabertura.