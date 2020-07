Arderam dois carros esta madrugada em Câmara de Lobos

Pouco depois da meia noite, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados para um veículo em chamas no Sítio da Estrela, no Estreito, para aonde foram mobilizados dois veículos para extinguir o fogo, que provocou danos irreparáveis na viatura.

Mais, tarde, por volta das três da manhã, uma outra viatura incendiou-se no Jardim da Serra, mais concretamente no Sítio da Eira das Moças. Três veículos combateram as chamas que provocaram também danos avultados neste automóvel.