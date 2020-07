Fotografia de Miguel Pereira une Madeira e Cabo Verde

"Esta exposição, promovida pelo Atlanticulture, com fotografia subaquãtica de Miguel Pereira, representa muito mais do que essa expressão fotográfica", disse o governante. "Porque está incluída no espírito de aproximação e do aprofundamento de uma linguagem comum entre os arquipélagos de Cabo Verde e da Madeira. O Atlanticulture tem esse propósito na sua existência e no desenvolvimento da sua actividade, e conseguiu materializar, através do mergulho e do registo fotográfico do Miguel Pereira, a realidade caboverdeana e a realidade da Madeira, apresentando aquilo que é comum e aquilo que é singular de cada um dos arquipélagos", resumiu.

E acrescentou: "Ao mesmo tempo fazendo uma união, que é a possível, através do mar, que tem uma expressão social e económica extraordinariamente importante para ambos os arquipélagos. Portanto, é mais uma iniciativa que fica concretizada pela mão da Atlanticulture, a que nos associamos com a nossa presença, registando com muito apreço este momento, mas também testemunhando o que é um trabalho muito bem feito e com muito profissionalismo da parte do Miguel Pereira, que não sendo essa a sua profissão, consegue ostentar um nível de qualidade que é singular."

Do seu currículo, refira-se que o autor “começou a mergulhar em 2007 e imediatamente começou também a fotografar enquanto mergulhava – primeiro como uma forma de guardar as recordações do que via, mas cada vez mais a fotografia assumia-se como o principal objectivo do mergulho, sendo que actualmente é-lhe impensável mergulhar sem a sua câmara. Esta sua paixão já o levou a percorrer os mais diversos mares do planeta, desde a costa do Pacífico da América Latina até ao Mares do Sul da China nas Filipinas. Vive desde 2017 em Cabo Verde, tendo já mergulhado em várias das suas ilhas".

Deste madeirense 'enamorado' por Cabo Verde há 13 anos, registam-se também a participação em vários concursos internacionais, nomeadamente, 'Underwater Photographer of the Year'; 'Our world Underwatter' , 'Ocean Art'. Detém dois títulos consecutivos de Campeão Regional de Fotografia Subaquática