Pandemia fez 639.981 mortos e infectou 15,8 milhões em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de 639.981 pessoas em todo o mundo e infetou 15.815.830, em 196 países, de acordo com o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP).

De acordo com o balanço da AFP, que se reporta às 11:00, estão oficialmente notificados 15.815.830 casos de infeção, dos quais 8.891.100 estão considerados curados.

Os dois maiores aumentos diários de casos desde o início da pandemia foram observados na quinta e sexta-feira, com mais de 280.000 novas infeções registadas em cada um dos dois dias.

Mais de cinco milhões de novos casos foram oficialmente comunicados desde 01 de julho, o que é superior a um terço dos casos de covid-19 detetados desde o início da pandemia.

Este ritmo crescente e os sinais de ressurgimento da epidemia em vários países são preocupantes para as autoridades sanitárias, levando a novas medidas de contenção e à multiplicação de outras medidas de proteção, tais como o uso obrigatório de máscaras.

Na sexta-feira, registaram-se 6.241 novas mortes e 282.042 novos casos em todo o mundo. Os países com o maior número de mortes foram os Estados Unidos, com 1.157 novas mortes, Brasil (1.156) e Índia (757).

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em termos de mortes como de casos, com 145.546 mortes e 4.112.651 casos, de acordo com a contagem de Johns Hopkins. Foram relatadas pelo menos 1.261.624 pessoas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 85.238 mortes em 2.343.366 casos, o Reino Unido, com 45.677 mortes (297.914 casos), o México, com 42.645 mortes (378.285 casos), e a Itália, com 35.097 mortes (245.590 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica tem o maior número de mortes, tendo em conta a sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (67), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (56).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.784 casos (34 novos casos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.634 mortes e 78.889 recuperações.

A Europa totalizou hoje 207.599 mortes e 3.046.440 casos, a América Latina e as Caraíbas 179.692 mortes (4.247.552 casos), os Estados Unidos e o Canadá 154.461 mortes (4. 225.857 casos), Ásia 56.099 mortes (2.396.156 casos), Médio Oriente 24.872 mortes (1.073.596 casos), África 17.084 mortes (810.634 casos) e a Oceânia 174 mortes (15.597 casos).

Esta avaliação foi realizada utilizando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A AFP sublinha que o número de infeções registadas reflete apenas uma parcela do número real de casos, uma vez que muitos países não têm recursos suficientes para rastrear o SARS-CoV-2 em larga escala.