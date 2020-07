Avião cargueiro já transportou 6 mil toneladas de carga

A MAIS - Madeira Air Integrated Solutions (empresa detentora do avião cargueiro) assinala hoje três anos de operação de transporte regular de carga aérea entre o Continente e a Madeira.

Num post publicado na página oficial do Facebook, a empresa refere que em 36 meses foram realizaos mais de 1.800 voos e transportadas 6 mil toneladas de carga.

⁣

"Através da nossa operação de carga aérea e com o apoio do Governo Regional da Madeira, contribuímos para dinamizar a economia da Madeira suportando novas cadeias de abastecimento com forte impacto no aumento das exportações de fruta e pescado. ⁣Fomos ainda parceiros sólidos na logística de abastecimento da Região Autónoma da Madeira durante a pandemia, uma grata missão para nós", acrescenta a empresa aproveitando para agradecemos a confiança, "continuando todos os dias a querer fazer melhor...e enquanto novos voos se preparam no horizonte, mantemos o nosso compromisso: dar sempre MAIS valor à sua carga! "