Bronca com a contratação de helicóptero

Novas nomeações agitam Diocese

O cónego Manuel Martins deve estar de saída de Machico e é uma forte possibilidade para ocupar o lugar de vigário-geral, um assunto para ler na página 32.

Três novos casos de covid-19

A Madeira soma agora 10 casos activos. Os infectados são familiares de um caso recentemente diagnosticado em Machico. Mais informações actualizadas das autoridades regionais de Saúde na página 11.

“PAN deixou de falar nos animais”

Ex-porta-voz regional do partido, João Freitas, acusa fortemente direcção nacional e mostra-se aberto a novos projectos. Um entrevista para ler nas páginas 18 e 19.

Ainda na política recorde-se que este fim-de-semana seria a grande festa do PSD, mas este ano O ‘Chão da Lagoa’ será comemorado nas redes sociais. Saiba mais na página 8.

Dia da Cidade na periferia com histórias e teatro

O projecto ‘Cultura mais perto’, da Câmara Municipal do Funchal', vai levar as comemorações do Dia da Cidade a três bairros sociais pela mão de Leda Pestana e do Teatro Bolo do Caco. Uma proposta para descobrir na página 23.

