Desportivo, económico e com muito equipamento de fábrica!

É uma das viaturas em destaque no Megamotor! Este Fiat 500 S 1.2, a gasolina, além de económico, é super confortável para o seu dia-a-dia e pode ser seu por 11.500 €

Viatura citadina, com look desportivo, equipada com motor 1.2 e com 70 cavalos de potência. Versão S, com muitos pormenores desportivos e com muito equipamento de fábrica.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses por mútuo acordo.

Financiamento desde 147,11 euros por mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa.

Mais viaturas, novas e usadas, para conhecer em: www.megamotor.pt

Megamotor

Contactos:

291934107/913454545/913454540

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz, Caniço

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 19h e ao sábado das 9h às 18h.