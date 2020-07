Divino Sapore com pratos do dia e massas frescas!

O Ristoranti Pizzeria Divino Sapore já está aberto ao público e a funcionar no seu horário habitual, das 12h às 23h, todos os dias, exceptuando às segundas-feiras, dia em que estamos encerrados.

Temos um menu variado e delicioso que pode consultar no nosso sítio na internet, abaixo indicado. Ao seu dispor, temos massas frescas, ravioli, risottos, pregos, hambúrgueres, picados, cogumelos recheados, pizzas, entre outros.

Além disso, servimos pratos do dia diferenciados, mais bebida, café e sobremesa por apenas 6 euros. Continuamos também com o nosso serviço de take-away e pode fazer as suas encomendas através dos seguintes números de telefone: 291655127 e 938011782.

Estamos em Água de Pena, Machico, no antigo El Bombom Sports Bar, na Estrada Francisco Álvares de Nóbrega, 51 R/C Sul, na Queimada.

Conte connosco! Seguimos todas as medidas de segurança e higiene exigidas pela DGS e temos ao seu serviço uma equipa empenhada e dedicada em servir mais e melhor!

Ristoranti Pizzeria Divino Sapore

Contactos:

291655127/938011782

E-mail: [email protected]

Sítio na Internet: https://www.portalrest.com/index.html?idRest=130091&m=2&ask=0

Facebook: https://www.facebook.com/divinosaporepizzeria/