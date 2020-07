Terceiro dia consecutivo sem novos casos na Madeira

De acordo com o boletim epidemiológico do IASaúde, a Madeira voltou a não registar novos casos de infecção pela covid-19. É já o terceiro dia consecutivo sem registo de novos contágios num dia em que o Instituto assinalou a transferência de quatro dos oito casos activos para uma unidade hoteleira "onde permanecerão em isolamento e acompanhadas pelas autoridades de saúde". Os restantes permanecem em domicílio próprio.

Em termos gerais, a Região registou até à data 102 casos confirmados de covid-19, dos quais 94 são casos recuperados e oito são casos activos. Estes mesmos oito consistem em casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio do Aeroporto da Madeira.

Para além destes dados, o IASaúde indica que 10.956 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'Madeira Safe To Discover', sendo que 4.722 destas pessoas encontram-se em vigilância activa.

Os contactos para a Linha SRS24 totalizam 9.883 chamadas, mais 47 efectivadas nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.721, com 158 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto.

Testes para despiste à covid-19

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na Região, foram processadas 37.082 amostras até ao final do dia de hoje. No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 10.481 colheitas para teste realizadas no local (até às 17h30 do dia de hoje).